Plus Polch Kommentar zum Baustellenfrust in Polch: Wie man aus der Sackgasse kommt Von Birgit Pielen i Kommentarbild Birgit Pielen Foto: Jens Weber/MRV Lesezeit: 1 Minute Den Landesbetrieb Mobilität erreichen zahlreiche Beschwerden. Für viele ist die Landesbehörde LBM der Buhmann der Nation – zu unrecht, wie unsere Redakteurin Birgit Pielen findet.

Das Bemerkenswerte rund um die Baustellenrecherche findet sich ganz am Ende einer E-Mail des Landesbetriebs für Mobilität (LBM). Auf Anfragen aller Art erhält man von der Landesbehörde zunächst eine automatisierte Antwort mit dem üblichen „vielen Dank“ und „wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten“. So weit, so gewöhnlich. Dann aber folgt ...