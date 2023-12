Andernach

Koblenzer und Andernacher Chöre: „Joy to the World“ in der Christuskirche

Festliche Musik stand auf dem Programm des Chorkonzertes „Joy to the World“ in der Andernacher Christuskirche. Am Konzertende erhielten die Sängerinnen und Sänger der Koblenzer Kantorei und des Chores der Evangelischen Kirchengemeinde Andernach lang anhaltenden Beifall. Ein weiteres Konzert ist bald geplant.