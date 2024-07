Gerd Kaul in der fertiggestellten Hochkreuz-Kapelle in Miesenheim. Der Altarraum ist in Pastelltönen gestrichen, die Bänke der Kapelle haben einen neuen Lackanstrich erhalten. Das 1,40 Meter hohe Kreuz wurde seinerzeit in Tirol hergestellt. Foto: Manfred Puth