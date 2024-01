Plus Andernach Kleeblatt, Guinness und die Farbe Grün: Frühlingskonzerte des Stadtorchesters Die Frühlingskonzerte des Stadtorchesters Andernach stehen ganz im Zeichen von Kleeblatt, Guinness und der Farbe Grün.

Ihre neuen grauen Uniformen werden die Musikerinnen und Musiker wohl nicht in grüne Monturen eintauschen, dennoch haben sie den festen Vorsatz, am 16. und 17. März das Flair des St. Patrick’s Day in die Mittelrheinhalle zu holen. „Mit unserer Musik möchten wir dem Nationalheiligen und römisch-britischen Missionar St. Patrick huldigen, ...