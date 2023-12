Plus Mayen Keine Tabus mehr wegen tiefem Haushaltsloch: Mayen will seinen besonderen Status aufgeben Wird die Stadt Mayen freiwillig ihren Status als „große kreisangehörige Stadt“ hergeben? In der jüngsten Sitzung des Stadtrates waren alle Fraktionen dafür, dies einzuleiten. Sie erwarten, dass die Stadt damit auf lange Sicht viel Geld einspart. Das derzeitige, offenbar nicht zu schließende Haushaltsloch von rund 4,5 Millionen Euro ließ die Fraktionen auch über das „Tafelsilber“ reden. Von Thomas Brost

Eine „Liste der Grausamkeiten“ (Ekkehard Raab) schlummert nicht nur in der Schublade, sie soll akribisch studiert und bewertet werden. Wieso will die Stadt ihren Status aufgeben? Die Thematik findet sich in einem Dreipunktepapier wieder, das die Fraktionen von CDU, Grünen und FDP vorlegten. Wie FDP-Fraktionschef Raab vortrug, fuße es auf der ...