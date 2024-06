Plus Daun

Keine Einigung zum Bau in der Vulkaneifel: Müssen Windräder vor Gericht?

Von Angelika Koch

i Der Blick von Trudi Osiewacz, ehemalige Wanderführerin auf dem Themenweg, bei einer Wanderung auf dem Kamillentraudweg könnte künftig nicht Buchenblätter, sondern Rotorblätter offenbaren. Foto: Angelika Koch

Ein öffentlicher Erörterungstermin zu zwei geplanten Windrädern in Retterath und einem in Kolverath brachte Naturschützer, Energieindustrie und Kreisverwaltung an einen Tisch. Doch von Einigkeit war keine Spur. Am Ende bleibt wohl die gerichtliche Klärung.