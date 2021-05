Kartenverkauf startet: Hoffnungsschimmer für die Burgfestspiele

Können die Burgfestspiele Mayen vor Publikum stattfinden? Die Hoffnung darauf steigt, nachdem der Inzidenzwert im Landkreis Mayen-Koblenz seit Anfang Mai kontinuierlich unter 100 liegt. Nach dem von Ministerpräsidentin Malu Dreyer vorgestellten Perspektivplan wäre von Freitag, 21. Mai, an der Besuch kultureller Veranstaltungen im Freien wieder möglich, wie die Stadt Mayen in einer Pressemitteilung erläutert.

Voraussetzung für den Besuch ist ein negativer Schnelltest. Für vollständig Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Nachweis entfällt der Test, teilt die Stadt weiter mit. Die Obergrenze für Veranstaltungen liegt derzeit bei 100 Besucher*innen. In der nächsten Stufe des Perspektivplans dürfen möglicherweise vom 2. Juni an auch mehr Zuschauer eingelassen werden. Die erste Premiere der Burgfestspiele steht für den 6. Juni auf dem Spielplan.

Für die Burgfestspiele bedeutet das, dass der tatsächliche Kartenvorverkauf nun beginnt. Dazu werden bereits reservierte Karten jetzt in die Tribünenpläne eingebucht. Bei der Zuteilung der Sitzplätze müssen Abstände von 1,5 Metern eingehalten werden. „Dies ist nun eine besondere Herausforderung für die Platzvergabe“, heißt es in der Mitteilung der Stadt Mayen.

Da die bisher zugelassene Platzkapazität unterhalb der zu erwartenden Nachfrage liegt, werde es voraussichtlich nicht möglich sein, für jede Vorstellung alle Ticketwünsche zu berücksichtigen, teilt die Stadt weiter mit. Übersteigt die Anzahl der Reservierungen bereits jetzt die Kapazitäten, werden diese nach dem Datum der erfolgten Reservierung bearbeitet und eingebucht. Die nicht berücksichtigten Kunden erhalten dann eine Mitteilung und haben die Möglichkeit, auf einen anderen Termin umzubuchen.

Die Burgfestspiele bitten ihre Gäste außerdem darum, sich kurz vor dem Besuch auf der Internetseite unter der Adresse www.burgfestspiele-mayen.de und dem dort auf der Startseite eingestellten Link über die dann aktuell geltenden Regelungen zu informieren. Dort gibt es tagesaktuell Informationen zu den Hygienebestimmungen und allen Voraussetzungen, die Besucher beachten müssen. Dies sei besonders wichtig, „da auch kurzfristig geänderte Corona-Bestimmungen die Vorgaben für den Besuch der Burgfestspiele verändern können“, betont die Stadt Mayen.

Tickets für die Burgfestspiele gibt es im Touristikcenter bei Bell Regional, Rosengasse 5, in Mayen, unter der Ticket-Hotline 02651/494.942, per E-Mail an tickets@touristikcenter-mayen.de sowie im Internet unter der Adresse www.burgfestspiele-mayen.de