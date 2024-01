Plus Kreis MYK Karneval: Keine Ausnahme für Jugendschutz Auch während der Karnevalszeit gelte der Jugendschutz, appeliert das Jugendamt der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz. Worauf dabei zu achten ist.

In wenigen Tagen beginnt die heiße Phase des Karnevals. Damit einher gehen Karnevalssitzungen, Feste und Partys. Das nimmt das Jugendamt der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz zum Anlass, an das Jugendschutzgesetz zu erinnern. Nicht nur an Karneval sollte insbesondere einem Verkauf von alkoholischen Getränken an Jugendliche entgegengewirkt werden. „An alle Verkaufsstellen von alkoholischen Getränken, ...