Eine närrische Veranstaltung jagt die nächste: Der Beller Karneval beginnt mit dem Kartenvorverkauf für die Damensitzung am Samstag, 6. Januar, ab 15 Uhr im Backes an der Bernd-Merkler-Halle. Für Sonntag, 7. Januar, lädt die Karnevalsgesellschaft (KG) Blaue Funken zur Herrensitzung in die Bernd-Merkler-Halle ein. Beginn ist um 10.30 Uhr.