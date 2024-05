Plus Saffig

Karl-Josef Dötsch (CDU) will Bürgermeister von Saffig werden: „Allein kommst du nicht voran“

Von Wolfgang Lucke

i Karl-Josef Dötsch engagiert sich seit vielen Jahren politisch für seine Heimatgemeinde Saffig. Foto: Wolfgang Lucke

Engagiert, loyal, steht zum Wort. So beschreibt sich Karl-Josef Dötsch aus Saffig in Kurzform. Das Saffiger „Urgestein” ist praktisch schon zeitlebens politisch interessiert, gehört dem CDU/Bürgerblock an.