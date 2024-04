Herresbach

Karambolage unter Alkohol: Drei Personen bei Unfall nache Herresbach verletzt

i Foto: Marcus Brandt/dpa/dpa-Bildfunk

Eine Person ist bei einem Verkehrsunfall auf der B 412 in der Gemarkung Herresbach am Freitag gegen 16.50 Uhr verletzt worden. Fünf Fahrzeuge waren laut Polizeiinspektion Adenau an dem Unfall beteiligt. Nach dem Stand der Ermittlungen zur Zeit der Polizeimeldung befuhr ein 30-Jähriger aus den Niederlanden mit seinem Pkw die B 412, von Kempenich kommend in Fahrtrichtung Nürburgring.