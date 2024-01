Plus Cochem Kreis Cochem-Zell

Rot-Weiße Holau-Schwadron übernimmt Regierungssitz – Närrische Streitmacht stürmt Cochemer Rathaus

Mit einem Großaufgebot ihrer närrischen Streitmacht rückte die rot-weiße Holau-Schwadron der Cochemer Karnevalsgesellschaft (CKG) vor dem Portal des städtischen Regierungssitzes an. Dies auch heuer in der unmissverständlichen Absicht, besagte Bastion bürokratischer Verwaltungslangweiler zu stürmen und diese für die kommenden vier Wochen in Zwangsurlaub zu schicken.