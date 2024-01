Ein Neujahrsempfang ist immer eine gute Gelegenheit, losgelöst von der Tagespolitik den Blick im politischen Umfeld schweifen zu lassen. Aber: So ganz ohne Replik auf die aktuellen Geschehnisse in Mayen und dem Landkreis geht es in diesem Jahr nicht – es stehen Wahlen vor der Tür. Deswegen waren beim Neujahrsempfang der Mayener SPD durchaus einige Spitzen zu hören.