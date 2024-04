Johannes Stein möchte Ortsbürgermeister in Kollig werden: „Zukunft gestalten“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Johannes Stein. Ich bin 30 Jahre alt und lebe seit meiner Geburt in Kollig. Nach einer zehnjährigen Tätigkeit bei der Kreissparkasse Mayen und dem Abschluss eines berufsbegleitenden Bachelor- und Master-Studiums bin ich seit vier Jahren als Referent bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben beschäftigt. Ehrenamtlich engagiere ich mich in verschiedenen örtlichen Vereinen und Gruppen, als Autor in unserer OrtsApp sowie im Kolliger Karneval.

Mein politischer Werdegang

Das Interesse für die Kommunalpolitik wurde bei mir schon in meiner Jugend geweckt. Aktuell bin ich Mitglied im Kolliger Ortsgemeinderat und Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Ein zentrales Anliegen ist für mich die öffentliche Infrastruktur. Unserem Gemeindehaus – der Hochkreuzhalle – würde nach fast 20 Jahren ein neuer Anstrich gut stehen. Auch der Spielplatz hat eine Instandsetzung und teilweise Erneuerung nötig. Bei alldem müssen wir natürlich immer unsere finanziellen Ressourcen im Blick behalten. In diesem Zusammenhang gilt es, die solide Haushaltsführung der Ortsgemeinde fortzuführen. Ein besonderes Augenmerk will ich auf eine starke Vernetzung unserer zahlreichen Vereine und Gruppen richten. Gemeinsam mit den ehrenamtlich Aktiven möchte ich einen Festausschuss zur Planung des 750-jährigen Ortsbestehens gründen. Die Ausrichtung dieses besonderen Anlasses müssen wir in der nächsten Legislaturperiode des Gemeinderats sorgfältig vorbereiten.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Kollig hat in den vergangenen Jahren eine erfreuliche Entwicklung genommen, was sich beispielsweise an dem Erscheinungsbild unseres Dorfs und der stetig wachsenden Einwohnerzahl zeigt. Aber es gibt immer etwas zu tun. Einen sehr hohen Stellenwert haben für mich eine intakte Dorfgemeinschaft sowie ein gutes Miteinander der Generationen. Neben gemeinsamen Aktionstagen für Jung und Alt möchte ich eine Art „Erstinformation“ für Neubürger einführen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Manchmal bin ich etwas zu ungeduldig.

Das ist mein politisches Motto

Anpacken für Kollig und die Zukunft gestalten!

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.