Etwa 40 bis 50 Interessierte fanden am Dienstagabend bei der Lesung von Jennifer Teege keinen Platz mehr im Ratssaal des Historischen Rathauses in Andernach und mussten leider wieder gehen. In den Genuss, den Worten der selbstbewussten Autorin zu lauschen, kamen rund 140 aufmerksame Zuhörer – einige von ihnen saßen auf dem Fußboden in der Mitte der Raumes.