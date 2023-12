Plus Andernach Investitionen in Straßen, Feuerwehr, Klimaschutz: Andernach will Akzente für die Zukunft setzen Der teilweise giftig geführte Schlagabtausch über die Frage, ob es doch noch einen Kompromiss für eine Umsetzung des neuen Andernacher Stadtmuseums Culinacum geben kann, überschattete die Haushaltssitzung in Andernach. Dabei setzt der Haushaltsplan von dem schwelenden Streit einmal abgesehen wichtige Akzente für die Zukunft, waren sich die Ratsmitglieder einig. Die folgenden Schwerpunkte setzt der Etats für das kommende Jahr. Von Martina Koch

Straßen und Radwege In die Instandsetzung in die Jahre gekommener Straßen soll in Andernach im kommenden Jahr ein Betrag von rund 3 Millionen Euro investiert werden. Der größte Einzelbetrag von 1,2 Millionen Euro fließt in den Ausbau der Wilhelmstraße inklusive der Versorgungsleitungen. Für die Krufter Straße sind 670.000 Euro vorgesehen, die ...