Plus Mendig Inklusive Sitzung: Närrische Wasserwelten in Mendig Das Caritas-Zentrum hat seine Karnevalssitzung in der Mendiger Laacher-See-Halle veranstaltet. Die Sitzung ist seit Jahren ein Zeichen für gelebte Inklusion und wird von Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam gestaltet. Neben den eigenen Gruppen aus der Einrichtung standen zahlreiche närrische Formationen und Künstler aus der Region auf der Bühne.

Die 330 Gäste in der ausverkauften Halle bekamen ein abwechslungsreiches, rund fünfstündiges Programm geboten – unter dem Motto „Komm mit in unsere Wasserwelt – erlaubt ist, was gefällt …“, so heißt es in der Pressemeldung des Caritas-Zentrums. Zunächst zog der Elferrat, der aus Menschen mit und ohne Behinderung besteht, als Taucher ...