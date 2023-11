Plus Plaidt In Plaidt heißt es wieder: „Oans, zwoa, g'suffa“ Wer braucht schon die bayrische Landeshauptstadt, um ein zünftiges Oktoberfest zu feiern? Für viele „durstige Kehlen“ sind das von Wiesn-Wirt Thomas Petzenhauser (Petzi Group Event) ins Leben gerufene und organisierte Plaidter Oktoberfest und die Tradition, mit Gleichgesinnten gemeinsam zu feiern, singend und schunkelnd auf den Holzbänken zu stehen und das gegenseitige Zuprosten mit Bierkrügen ein absolutes Muss. Von Elvira Bell

„Jo mei, was für a Gaudi“ – „Oans, zwoa, g’suffa“, hieß es auch am Dienstagabend beim 13. Oktoberfest wieder. Glück hatten all diejenigen, die sich frühzeitig die begehrten Tickets gesichert hatten. Es gab kein Halten mehr. Die Pforten der Hummerichhalle waren weit geöffnet. Feierfreudiges Partyvolk nicht nur aus der Region, ...