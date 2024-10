In Andernacher Bahnhofsstraße: Schloss geknackt, E-Bike gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben ein E-Bike gestohlen, das in der Bahnhofsstraße in Andernach abgestellt wurde. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Andernach melden.

In der Bahnhofstraße in Andernach ist ein E-Bike gestohlen worden. Das Fahrrad der Marke Kelly war dort am vergangenen Dienstag von 10.30 bis 11 Uhr im Bereich der Fahrradständer in der Bahnhofstraße vor der Bahnunterführung abgestellt. Der oder die bislang unbekannten Täter knackten das Schloss, mit dem das E-Bike an der Straßenlaterne befestigt war.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Andernach unter Telefon 02632/9210 zu melden.