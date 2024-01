Nach den Corona-Jahren kehrte 2023 wieder Normalität in das gesellschaftliche Leben in Andernach und der Pellenz ein. Gleichzeitig mussten sich die Kommunen alten Herausforderung mit neuer Dringlichkeit stellen – sei es in Sachen Klimaschutz, Ortsentwicklung oder Finanzausstattung. Im gerade begonnenen Jahr stehen nun bezüglich der Zukunftsthemen wichtige Entscheidungen an.