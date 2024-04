Plus Köln/Montabaur/Andernach In Andernach und Montabaur: Fluchtautos für Automatensprenger besorgt? Von Andreas Egenolf i Ein 20-Jähriger soll an fünf Bankautomatensprengungen, unter anderem in Andernach und Montabaur beteiligt gewesen sein. Ihm wird vorgeworfen durch seine Arbeit als Logistiker Fluchtfahrzeuge gemietet zu haben, die bei den Taten verwendet wurden Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild Im Juni vergangenen Jahres versuchten sich Automatensprenger gleich mehrfach in Andernach und Montabaur. Nun hat die Polizei zumindest einen ihrer Helfer entlarvt: Ein 20-Jähriger soll die (schnellen) Fluchtautos für die Bande besorgt haben. Entkommen konnte der Verdächtige den Ermittlern nicht: Er sitzt bereits im Gefängnis. Lesezeit: 2 Minuten

Gleich zwei Mal hatten es unbekannte Täter in der Region im vergangenen Jahr in Andernach und Montabaur auf Geldautomaten der Postbank abgesehen. Nun konnten die Ermittlungsbehörden einen ersten Durchbruch in beiden Fällen verzeichnen. Im Fokus der Ermittler war ein 20-Jähriger geraten, der gleich in fünf Fällen an Sprengungen von Geldautomaten ...