Plus Alzheim In Alzheim: Gospelchor sang in St. Martin „Auf dem Weg nach Bethlehem“ – so war das Konzert des Gospelchors Global Traces aus Düngenheim in der Kirche St . Martin in Alzheim überschrieben.

Mit dem Lied Halleluja zog der Chor im Kerzenlicht in die Kirche ein und begann sein über 60-minütiges Programm mit bekannten Liedern wie The Blessing, Go tell it on the Mountain, Little Drummer Boy oder White Christmas, um nur einige Melodien zu nennen. Zum Abschluss sang der Chor unter der ...