Plus Mayen Im neuen Jahr etwas Gutes tun: Mayen lädt zum virtuellen Spendenlauf für Frauenhaus ein Einer der Spitzenreiter unter den guten Vorsätzen für das frische Jahr 2024 ist, sich mehr zu bewegen. Das zeigt sowohl die jährliche Befragung der DAK als auch eine Onlineumfrage von statista, teilt die Stadtverwaltung Mayen. Mit der Aktion „Laufend gegen Gewalt – virtueller Spendenlauf“ gibt es nicht nur Unterstützung, den guten Vorsatz einzuhalten, sondern man tut zeitgleich auch noch Gutes.

Der Erlös des Spendenlaufs geht zu 100 Prozent an den Förderverein Frauenhaus Koblenz. Von dort aus werden die Gelder aufgeteilt auf die Häuser in Koblenz, Mayen-Koblenz und im Westerwald. Frauenhäuser sind Orte, an denen Frauen, die körperliche, seelische oder sexuelle Misshandlung erfahren mussten oder akut bedroht sind, Schutz finden. Oft ...