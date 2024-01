Plus Maifeld Im Maifeld: Landesstraßen liegen laut Bürgermeister fast alle im Zeitplan Nachdem in den vergangenen Jahren bereits Streckenabschnitte saniert wurden, war im Jahr 2023 die Landesstraße 52 im Maufeld an der Reihe. Der VG-Bürgermeister Maximilian Mumm zog nun ein positives Fazit aktueller Arbeiten.

Jeweils begonnen wurden die Abschnitte von Polch nach Mayen und der zweite Abschnitt von Minkelfeld zur A 48. In beiden Fällen dauern die Arbeiten noch an und werden sich im Abschnitt Polch-Mayen bis zum April verzögern, teilt die VG Maifeld in einer Pressemeldung mit. Ausbauplanung vorgestellt Anfang November wurde in der Ratssitzung der ...