Wie können die Verkehrsflächen in der Breiten Straße in Andernach künftig aufgeteilt werden? Damit beschäftigte sich der Simon Becker, Student an der Koblenzer Hochschule, in seiner Masterarbeit. Den Andernacher Gremien stellte er jüngst vier mögliche Ausbauvarianten vor. Foto: Martina Koch