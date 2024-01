Plus Plaidt/Region Hunderte bei Kundgebung in Plaidt: Für die Landwirte im Kreis Mayen-Koblenz ist das Fass voll Hupend rollt ein Traktor nach dem anderen auf das Gelände von Jungbluth Nutzfahrzeuge am Plaidter Ortsrand. In den Konvoi, der sich über die Saffiger Straße schlängelt, haben sich neben den Landwirten aus dem Kreis Mayen-Koblenz auch zahlreiche Transportunternehmer aus der Region mit ihren Fahrzeugen und Zugmaschinen eingereiht. Von Martina Koch

Denn an diesem eisigen Montagmittag eint sie ein gemeinsames Ziel: Sie wollen in einer Kundgebung ihren Unmut über die politischen Entscheidungen, die in Berlin getroffen werden, ausdrücken. Bereits am Morgen haben die Protestaktionen im Kreisgebiet begonnen. Unweit des Jungbluth-Firmengeländes blockierten Traktoren zeitweise die Auffahrt auf die A 61, an weiteren Anschlussstellen ...