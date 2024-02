Holocaust-Gedenktag in Andernach – Stadt, Klinik und Landesnetzwerk erinnern an Opfer des Nationalsozialismus

„Heute erinnern wir an das Vergangene, um die Zukunft zu gestalten und um die Gegenwart zu verändern.“ Mit diesen Worten haben Auszubildende der Pflegeschule der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach (RMF) den ökumenischen Gedenkgottesdienst in der Klinikkirche anlässlich des Tages des Gedenkens an die Befreiung des Konzentrationslagers Ausschwitz und an die Opfer des Nationalsozialismus eröffnet.