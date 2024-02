Höchste karnevalistische Ehrung im Kreis Mayen-Koblenz: Günter Pinetzki mit Kreiswackes ausgezeichnet

Helau, Alaaf, Mayoh, Meck-Meck und Ahoi: Zum 25. Mal ist die höchste karnevalistische Auszeichnung des Landkreises Mayen-Koblenz, der Kreiswackes, an eine besonders verdiente Persönlichkeit verliehen worden. Rund 700 Karnevalisten aus 90 Vereinen folgten der Einladung von Landrat Alexander Saftig und Hans Mayer, Präsident der Rheinischen Karnevals-Korporationen (RKK), zu dem beliebten Stelldichein in der Hochsimmerhalle in Ettringen.