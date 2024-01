Hochwertiges aus Küche und Keller: Köche und Moselwinzer verwöhnen die Sinne

Gut 60 Kilometer lang schlängelt sich die Mosel zwischen Bremm und Winningen durch eine herrliche Weinkulturlandschaft. Die einzigartige Terrassenmosel zieht mehr Gäste an denn je – und insbesondere solche Genussmenschen, die diesen Dreiklang suchen: gute Küche, guten Wein, gute Unterhaltung. Unter dem Motto „Kreatives Genießen“ bieten die Köche und Winzer an der Terrassenmosel nunmehr seit 30 Jahren ein unverwechselbares Angebot – in dieser Zeit hat sich viel getan, wie bei der Präsentation des Jahresprogrammes im Gasthaus GG in Winningen deutlich wurde.