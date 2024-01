Highspeed macht's in der VG Mendig möglich: Rasend schnell per Internet zum Kunden

Es war ein Tag, der lang herbeigesehnt wurde: Anlässlich der Fertigstellung des NGA-Breitbandnetzes („Next Generation Access“) in der Verbandsgemeinde (VG) Mendig sind Kommunalpolitiker, Vertreter der Verwaltung, von Westnetz und von Westconnect auf dem Firmengelände der KWK-tec GmbH in Mendig zusammengekommen, um das schnelle Netz symbolisch in Betrieb zu nehmen.