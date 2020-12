Herresbach

Die Corona-Pandemie führt dazu, dass viele Jubiläen in diesem Jahr abgesagt oder kleiner gefeiert werden müssen, als ursprünglich geplant. Das betrifft auch den 100. Geburtstag der deutschen Fußballlegende Fritz Walter, der am 31. Oktober 100. Jahre alt geworden wäre. Einer der wenigen verbliebenen offiziellen Festakte im Land fand jetzt im kleinen Herresbach in der Vordereifel statt.