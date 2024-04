Plus Kreis MYK/Polch Gruppe „Miteinander“ aus Ochtendung ausgezeichnet: Kreis MYK würdigt ehrenamtliches Engagement i Beim Jugend- und Sozialempfang zeichnete der Kreis Mayen-Koblenz nachahmenswerte Projekte und Initiativen aus. Foto: Kreisverwaltung Mayen-Koblenz Beim Jugend- und Sozialempfang dankte der Landkreis Mayen-Koblenz dieser Tage Gruppen, Verbänden, Vereinen sowie auch hauptamtlich und ehrenamtlich tätigen Personen für ihre Arbeit, teilt die Kreisverwaltung mit. Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr die Gruppe „Miteinander“ aus Ochtendung und die Bewegungsbegleiter des Projektes „Bewegung in die Dörfer“. Lesezeit: 1 Minute

Zu den rund 150 Gästen im Polcher Forum zählten Vertreter der Jugend- und Sozialarbeit des Landkreises Mayen-Koblenz, von den Kindertagesstätten über die Schulsozialarbeit bis hin zur Altenpflege. „Es gibt kaum einen Bereich in unserer Gesellschaft, in dem keine soziale Arbeit geleistet wird. Ohne Sie können Jugendarbeit, Inklusion und Integration in ...