Grüne Oasen für die Andernacher Innenstadt: Ausschuss beschließt erste Maßnahmen

Von Martina Koch

i Auf dem Andernacher Marktplatz trifft man sich gern – nicht zuletzt dank der Pflanzkübel, mit denen die ansässigen Gastronomen ihre Außenbereiche gestaltet haben. Mithilfe eines Bundesförderprogramms sollen nun auch in anderen Bereichen der Innenstadt grüne Oasen entstehen. Foto: Martina Koch

Die Andernacher Innenstadt soll ein Ort sein, an dem sich Einheimische und Besucher gerne aufhalten. Um die Straßen und Plätze im Zentrum in diesem Sinne aufzuwerten, fließen 2,7 Millionen Euro aus dem Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) nach Andernach. In seiner jüngsten Sitzung hat der Andernacher Planungsausschuss nun die ersten Maßnahmen beschlossen.