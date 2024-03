Grüne Mayen-Vordereifel wählen ihre Liste: Zwölf Kandidaten für den VG-Rat

Der Ortsverband der Grünen Mayen-Vordereifel hat seine Kandidatenliste bestimmt. Die Mitglieder trafen sich kürzlich, um die Kandidatenlisten für die kommende Stadtratswahl in Mayen und die Verbandsgemeinderatswahl Vordereifel zu wählen.

Getagt wurde in der Vereinsmyerei, ehemals Buchhandlung Reuffel, in der Brückenstraße in Mayen, teilt der Ortsverband mit. Gewählt für die Wahl des Rates der Verbandsgemeinde Vordereifel wurden folgende Mitglieder: Martin Schmitt (Monreal), Ruth Rebell (Ettringen), Herbert Schmitt (Boos), Gerhard Stern (Anschau), Jutta Vogel (Boos), Jürgen Vogel (Boos), Bernd Traud (Ettringen), Birgit Schmitt-Henke (Monreal), Rolf Allgayer (Ettringen), Rüdiger Finger (Anschau), Hans-Jürgen Müller (Monreal) und Jan Vogel (Boos).