Am Montagnachmittag musste die Feuerwehr im Andernacher Stadtteil Miesenheim in den Kräwerweg zu einem Einsatz ausrücken. Auf einem Firmengelände gab es eine starke Rauchentwicklung, was entsprechende Kräfte erfordere, so stellte es die Polizei ein einer Mitteilung klar. Weitere Informationen sind aktuell noch nicht bekannt.