Mendig

Gleisbau in Mendig: Arbeiten im Februar geplant

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 4. auf 5. Februar, sind Instandhaltungsarbeiten an den Bahngleisen in der Nähe des Bahnhofs Mendig beziehungsweise des Bahnübergangs Bahnstraße in Mendig geplant.