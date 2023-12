Andernach

Gerontopsychiatrische Sprechstunde in Andernach: Beratung für Angehörige

Das Kreis-Gesundheitsamt Mayen-Koblenz bietet am Standort Andernach jeden ersten Mittwoch im Monat eine gerontopsychiatrische Sprechstunde an. Diese Sprechstunde richtet sich an Angehörige, die eine Beratung zu Demenz oder anderen psychischen Erkrankungen im Alter wünschen.