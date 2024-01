In gespannter Erwartung sind die Anwohner der Frankenstraße in Mayen, was das neue Jahr bringen wird. Insbesondere erwarten sie vonseiten der Stadtverwaltung die Antworten auf Fragen, die in der Einwohnerfragestunde der Dezember-Stadtratsitzung von Anwohner Stefan Schemionek gestellt worden waren. Ihre Argumentation: Die Frankenstraße ist nicht ausgelegt für den starken Busverkehr, der in dieser Verbindungsstraße zwischen Kottenheimer Weg und Ostbahnhofstraße herrscht. Damit gehen sie seit Jahren an die Öffentlichkeit – und sie beziehen sich jetzt erstmals auf ein Dokument aus dem Tiefbauamt der Stadt, das ihnen scheinbar recht gibt.