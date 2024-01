„Gemeinsame für unsere Erde“: Barmherzige Brüder versorgen Sternsinger in Saffig nach ihrem Einsatz

Unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ waren knapp 40 Sternsinger in Saffig unterwegs, um den Segen und gute Wünsche für das neue Jahr zu bringen

Rund 40 Sternsinger waren dieses Jahr in Saffig unterwegs. Foto: Barmherzige Brüder Saffig/Pascal Nachtsheim

Die Aussendung startete mit einem Gebet in der Hauskapelle der Barmherzigen Brüder Saffig. Anschließend ging es zum Eingangsbereich der Fachklinik, wo die Sternsinger vom Hausoberen Erik Hau eine Spende übereicht bekamen und ihren Segen an die Eingangstür der Einrichtung schrieben. Dann wurden verschiedene Einrichtungsbereiche besucht. Zum Dank luden die Barmherzigen Brüder die Kinder und begleitenden Eltern am folgenden Tag zu einem stärkenden Mittagessen ein.