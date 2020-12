Ochtendung

Ein Investor aus Polch will das Anwesen Löhrer am Kanalweg 1 in Ochtendung erwerben, abreißen und stattdessen etwa 20 zeitgemäße Wohneinheiten errichten. Ein vom Planungsbüro Dittrich aus Neustadt (Wied) im Auftrag des künftigen Investors erarbeiteter Bebauungsplanentwurf war Gegenstand der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses. Und der erteilte dem Vorhaben kurzerhand eine Absage.