Plus Mendig Geld für den Klimaschutz: Fast eine halbe Million Euro für die VG Mendig 400.000 Euro für Energie erzeugende und Energie einsparende Maßnahmen hat der Verbandsgemeinderat (VG) Mendig in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Bürgermeister Jörg Lempertz zeigte sich erfreut darüber. „Nach vielen Jahren der energetischen Sanierung der Schulen und Immobilien, dem konsequent renaturierten Ausbau der Bachläufe und den Maßnahmen in den Thürer Wiesen werden mit dem beschlossenen Paket weitere Klimaschutzmaßnahmen ausgelöst, die sofort spürbar entlastend sowohl für den CO2-Ausstoß als auch für die Finanzen der Kommunen sein werden“, sagte er gegenüber unserer Zeitung. Von Elvira Bell

Während die Errichtung der Fotovoltaikanlagen in diesem Jahr in Angriff genommen wird, erfolge die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED innerhalb der nächsten 24 Monate. Dank des kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (Kipki) können Projekte, immer gemessen an der Einwohnerzahl, umgesetzt werden, die den Gemeinden der VG Mendig direkt zugutekommen. Land nimmt ...