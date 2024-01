An die dunkelste Stunde der Stadt Mayen wird jeden 2. Januar erinnert – vor 79 Jahren legten Bomber der Alliierten die Eifelstadt in Schutt und Asche, danach wurde Mayen zur „toten Stadt“ erklärt. Mit eindrücklichen Worten ist in der Heilig-Geist-Kapelle an jene schwere Zeit erinnert worden – durchaus mit aktuellen Bezügen.