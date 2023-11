Plus Mayen Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht: Schweigeweg in Mayen In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 erlebten Juden in Deutschland beispiellose Gewalt und Verfolgung. In Mayen wird nun mit einem Schweigemarsch der Opfer der Reichspogromnacht gedacht.

In der später als Reichspogromnacht bekannten Nacht wurden Hunderte jüdische Bürger ermordet, Tausende deportiert, zahlreiche Synagogen geschändet oder zerstört. In Gedenken an diese Taten veranstaltet die Stadt Mayen zum wiederholten Male eine Gedenkveranstaltung inklusive Schweigeweg. Es sei wichtig, „sich die Geschehnisse immer wieder in Erinnerung zu rufen – als mahnendes Beispiel ...