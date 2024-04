Andernach

Gauner in Namedy unterwegs: Schrottsammler klauen Smartphone

i ILLUSTRATION - Das Wort Polizei ist auf der Karosserie eines Polizeifahrzeugs zu sehen. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

In Namedy haben am frühen Dienstagnachmittag Schrottsammler ein Smartphone gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, gab der Geschädigte an, dass er zwei Schrottsammler mit ihrem weißen, geschlossenen Kastenwagen angehalten habe.