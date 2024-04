Kottenheim

FWG in der VG-Vordereifel: -Kandidaten für die Ratswahl stehen fest

i FWG-Kandidaten für VG-Ratswahl stehen fest Foto: Peter Otto

16 Kandidaten möchten, für die FWG in den Verbandsgemeinderat Vordereifel einziehen, teilte die Partei in einer Pressemitteilung mit. Gewählt wurden sie bei einer Aufstellungsversammlung in Kottenheim, zu der der FWG-Vorsitzende Michael Groß eingeladen hatte.