Plus Andernach Fürs Katzenschmusen im Tierheim Andernach belohnt: „Kuschel-Rosita“ bekommt Deutschen Tierschutzpreis Im Andernacher Tierheim schmust sie die Katzen, jetzt wurde sie dafür ausgezeichnet: Rosita Schumacher gehört zu den Preisträgern des Deutschen Tierschutzpreis 2023.

In Berlin wurde ihr der Leserpreis in einer festlichen Veranstaltung überreicht. Der Tierschutzpreis wird in jedem Jahr an Menschen, Initiativen und Vereine vergeben, die sich mit voller Leidenschaft für den Tierschutz einsetzen. Gemeinsam mit der Zeitschrift FUNK UHR und Super TV sowie der Unterstützung einer bekannten Tierfutterfirma wird zur Stimmabgabe ...