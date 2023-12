Für weniger Gewalt und Kriminalität: Mayen macht auf Präventionspreis aufmerksam

Ein als Silhouette abgebildeter Mann droht einer Frau mit der Faust. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Jan-Philipp Strobel/Archiv

Seit 2012 wird der Landespräventionspreis für Ideen und Konzepte in der Kriminalprävention verliehen. Seit 2019 wird dieser Preis alle zwei Jahre ausgeschrieben. Ziel ist es, Projekte zu entwickeln, die unter anderem zu einer gewaltfreien Gesellschaft beitragen.

Bewerbungen bis Ende Februar

Der Wettbewerb richtet sich sowohl an Gruppen oder Vereine als auch an Einzelpersonen, die ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz haben. Bewerbungsschluss für den Landespräventionspreis ist der 29. Februar 2024. Ausgezeichnet werden die Projekte am 6. Juni 2024.