Plus Mayen Fünf Parteien rufen gemeinsam zur Demo in Mayen auf: „Nie wieder ist jetzt!“ – Um 11 Uhr geht es los „Nie wieder ist jetzt! Gemeinsam für Demokratie und Menschenrechte“: SPD Mayen, Freie Wähler Mayen, Bündnis 90/Die Grünen Mayen, CDU Mayen und FDP Mayen laden gemeinsam zu einer Kundgebung ein, die am Samstag, 27. Januar, 11 Uhr, auf dem Mayener Marktplatz stattfinden soll.

„Wir erleben derzeit eine bedrohlich steigende Ablehnung unserer freiheitlichen Grundordnung, eine deutliche Verrohung von Sprache und den zunehmenden Verlust an Toleranz gegenüber Andersdenkenden. Hass und Fremdenfeindlichkeit werden gezielt geschürt und rechtsextreme Fantasien nehmen besorgniserregende Ausmaße an“, erklären die Parteien in ihrer Pressemeldung. „Im historischen Kontext der Befreiung des Konzentrationslager Auschwitz am ...