Fünf neue Amt-O-Maten im Kreis MYK geplant – Vereinfachter Zugang zu Verwaltungsleistungen

i Der Amt-O-Mat am Rathaus der Verbandsgemeinde Vordereifel ist erfolgreich im Einsatz. Foto: Kreisverwaltung MYK/Damian Morcinek

Nachdem der erste Amt-O-Mat am Rathaus der Verbandsgemeinde Vordereifel in Betrieb genommen wurde, folgen noch in diesem Frühjahr fünf weitere Amt-O-Maten im Landkreis Mayen-Koblenz, wie die Kreisverwaltung mitteilt.