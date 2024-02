Frontalzusammenstoß zwischen Motorrad und Auto: Bundesstraße bei Hirten voll gesperrt

ILLUSTRATION – Eine Polizistin steht neben einem Polizeifahrzeug. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagmorgenauf der Bundesstraße 258 zwischen Hirten und dem Ortsteil Hirten-Kreuznick. Nach ersten Erkenntnissen, so die Polizei in einer Mitteilung, sei es in einer Kurve zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen.

Zwei Fahrer werden medizinisch versorgt

Beide Fahrer wurden verletzt und werden aktuell medizinisch versorgt, so die Polizei weiter. Die Bundesstraße wurde zunächst voll gesperrt.